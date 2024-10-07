إعلام غربي يكشف تفاصيل جديدة عن يحيى السنوار.. ما علاقة حقيبة المتفجرات؟

لندن/سما/

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اليوم الاثنين إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، يحمل معه حقيبة ديناميت ويكون دائما محاطا بالأسرى الإسرائيليين.



وجاء في التقرير أن "زعيم حركة حماس ظل بعيدا عن الأنظار طوال الحرب التي استمرت عاما، ولم يظهر له سوى لمحة خاطفة من خلال مقطع فيديو تم تصويره بعد يومين فقط من بدء الحرب الإسرائيلية، وتظهر الصور التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام، رجلا يُعتقد أنه السنوار وهو يشق طريقه عبر نفق برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، حاملا حقيبة كبيرة".



وأضافت "ديلي ميل" نقلا عن المحقق السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، كوبي مايكل: "في تلك الحقيبة يوجد نحو 25 كيلوغراما من الديناميت. وحوله ما لا يقل عن 20 رهينة، لقد أتيحت لنا عدة مرات فرصة قتله، ولكن إذا فعلنا ذلك، فسوف يقتل كل الرهائن من حوله".

ويعتقد أن نحو 97 محتجزا تم أسرهم في السابع من أكتوبر 2023 ما زالوا في غزة بعد مرور عام على أسرهم، ولا يُعرف العدد الدقيق للذين لقوا حتفهم في الأسر.

وفي عام من الهجوم الإسرائيلي الدموي، تسبب القصف المتواصل على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة بغزة.

ويوافق اليوم الاثنين، الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب بحسب إعلام عبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين، والقضاء على فرقة "غزة" في الجيش الإسرائيلي.

هذه الحرب التي واجهت خلالها إسرائيل اتهامات بارتكاب "جرائم حرب"، خلفت حتى الاثنين 7 أكتوبر الجاري 41909 شهداء فلسطينيين، بينهم أكثر من 16 ألفا و891 طفلا، و97303 جرحى، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة.