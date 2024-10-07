"حزب الله": الجيش الإسرائيلي يستخدم قوات "اليونيفيل" دروعا بشرية

بيروت/سما/

أعلن ضابط ميداني في "حزب الله" أن الجيش الإسرائيلي يستخدم قوات "اليونيفيل" دروعا بشرية بعد محاولاته الفاشلة في التقدم وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح.



وقال الضابط لقناة "الميادين": "أبلغ مجاهدو المقاومة الإسلامية نهار أمس الأحد، عن رصدهم لتحرك غير اعتيادي لقوات العدو الإسرائيلي خلف موقع عسكري لقوات اليونيفل الدولية في خراج بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان".



وأضاف: "طلبت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من المجاهدين التريث وعدم التعامل مع التحرك حفاظا على حياة جنود القوات الدولية".

وتابع: "يحاول العدو الإسرائيلي اتخاذ قوات اليونيفل الدولية دروعا بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية، خصوصا بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ممثلين عن "يونيفيل" وإسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يعرض قوات "اليونيفيل" للخطر من خلال تمركز قواته بجوار موقعهم خلال العملية البرية في جنوب لبنان.

كما أعربت "اليونيفيل" في وقت سابق عن قلقها إزاء أنشطة الجيش الإسرائيلي الأخيرة قرب البعثة 6-52، جنوب شرقي مارون الراس.