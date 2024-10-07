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"إسرائيل" تعلن 5 بلدات حدودية مع لبنان “منطقة عسكرية مغلقة”

الإثنين 07 أكتوبر 2024 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن 5 بلدات حدودية مع لبنان “منطقة عسكرية مغلقة”



القدس المحتلة/سما/

 أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، 5 بلدات في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان، منطقة عسكرية مغلقة وحظر الدخول إليها.

وقال الجيش في بيان عبر منصة “إكس: “وفقا لتقييم الوضع، تقرر فرض منطقة عسكرية اعتبارا من الساعة 22:00 (19:00 ت.غ) اليوم (الاثنين)، في مناطق روش هنكرا (رأس الناقورة)، شلومي، حنيتا، أدميت وعرب العرامشة”.

وأضاف أن “الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع منعا باتا”.

يأتي ذلك تزامنا مع بيان متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، حذر فيه اللبنانيين من التواجد على شاطئ البحر المتوسط بدءا من نهر الأولي جنوبا، تمهيدا لاستخدام المنطقة ضد “حزب الله”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2083 شخصا وأصابت 9869 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1251 شهيدا و3618 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر وحتى عصر الاثنين.

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