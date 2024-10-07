هاليفي يتحدث عن هجوم 7 أكتوبر

تحدث رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عن هجوم السابع من أكتوبر، بعد مرور عام عليه، مشيرا إلى الفشل الذريع الذي وقعوا فيه خلاله.

وقال هاليفي: "مر عام كامل على السابع من أكتوبر الذي فشلنا خلاله في تأدية مهمتنا بالدفاع عن مواطنينا"، بحسب ما أورده موقع "بوليتيكو" الإخباري.

ونقل الموقع عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين: "ذهلنا من نجاح حماس في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر"، مشيرا إلى أن "التخطيط للهجوم استغرق شهورا وربما سنوات".

ووفق موقع "بوليتيكو"، فإن أعضاء الكونغرس الأمريكي طالبوا بإجابات عن عدم انتباه تل أبيب لهجوم السابع من أكتوبر.

وخلال خطاب ألقاه أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام في الذكرى السنوية الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، وجه تحذيرا للاحتلال الإسرائيلي بشأن أسراه المحتجزين في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة: "مصير أسرى العدو مرهون بقرار من حكومة الاحتلال، ولا نستبعد دخول ملفهم إلى نفق مظلم"، مؤكدا أن ما حدث مع الأسرى الستة في رفح، ربما يتكرر مع آخرين طالما يتعنت نتنياهو وحكومته.

وأفاد بأن "كل مجموعات القسام المكلفة بحراسة الأسرى لديها تعليمات، بأن أي توغل إسرائيلي لمكان أسرهم، يعني بأن القرار يعود للمقاومين في الميدان".

وتابع قائلا: "بعد مرور عام نحن أمام شعب فلسطيني أسطوري بصمود أسطوري، رغم الخذلان وبطش عدو يسانده الأمريكان والغرب"، مشددا على أن "المجاهدين والمقاومين يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة".

وأشار إلى أنه "في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة"، منوها إلى أن معركة طوفان الأقصى جاءت بعد تغول العدو في الاستيطان والتهويد وعدوانه على الأسرى، ووصول عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة وغير مسبوقة.

وقال أبو عبيدة: "بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها"، مشيرا إلى أن "القسام" وجهت ضربة للعدو استباقية هائلة، بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية.