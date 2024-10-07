أبو تريكة يعلق على مرور عام على "طوفان الأقصى"

وكالات/سما/

حرص نجم الكرة المصرية ولاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، على التعليق على مرور عام على عملية طوفان الأقصى وحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



ومن خلال منشور له على منصة "إكس" أشار أبو تريكة إلى الذكرى وعبر عن دعمه للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وكتب أبو تريكة في المنشور: "في مثل هذا اليوم أذاق ثلة من رجال هذه الأمة الاحتلال الويل الذي يستحقه نتيجة لإجرامه المستمر لأكثر من سبعين عامًا". هذا التصريح يأتي في إطار استمرار أبو تريكة في دعم القضية الفلسطينية، وهو معروف بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يتوانى عن استخدام منصاته للتعبير عن دعمه للحقوق الفلسطينية وللتنديد بالممارسات الإسرائيلية.





ولم يكن هذا المنشور هو الأول لأبو تريكة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث عبر مرارًا وتكرارًا عن دعمه الواضح لفلسطين سواء في البطولات الدولية أو من خلال تصريحات إعلامية، حيث يعتبر رمزًا للدعم الفلسطيني، وقد اتخذ مواقف واضحة تعكس تضامنه العميق مع غزة وفلسطين، بعد تصعيد الأحداث في غزة.



وكان أبو تريكة قد قرر لفترة عدم الظهور على الشاشات، تعبيرًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مع بداية الحرب في تشرين الأول / أكتوبر الماضي حيث شعر أنه لا يمكنه الحديث عن المباريات والرياضة بينما يعاني أهالي غزة من ويلات الحرب والاحتلال.





وخلال ظهوره في الاستوديوهات التحليلية، لا يتردد أبو تريكة في توجيه الضوء نحو ما يحدث في غزة، وتناول في العديد من المرات الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مشيرًا إلى آثار الحرب على المدنيين، ويحرص على تذكير المشاهدين بأن الرياضة ليست فقط مجرد منافسة، بل يجب أن تُستخدم كمنصة لرفع الوعي حول القضايا الإنسانية والسياسية.





ويذكر الجميع موقفه الشهير في عام 2008، خلال مباراة في كأس الأمم الأفريقية، حين رفع أبو تريكة قميصًا تحت قميص المنتخب المصري مكتوب عليه "تعاطفًا مع غزة" تضامنًا مع الفلسطينيين الذين كانوا يعانون من هجمات الاحتلال في ذلك الوقت.





