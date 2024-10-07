مُفتي سلطنة عمان يوجه رسائل في ذكرى "طوفان الأقصى"

مسقط/سما/

وجّه مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي رسائل إلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى".



وقال الخليلي في بيان عبر "إكس" إن "حولا كاملا" مضى على طوفان الأقصى، متابعا "فقد مر بأربعة فصول كاملة غير منقوصة، والأبطال المغاوير يواصلون الليل بالنهار في مواجهة العدو القاسي المدعوم من قبل قوى الشر الاستكبارية في العالم فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا آل عمران: ١٤٦".



وأردف: "وإنما ضربوا أروع الأمثال في الدفاع عن الحق ومواجهة العدوان بكل صمود".



وفي رسالة إلى المسلمين حول العالم، قال الخليلي: "هذا يفرض على أمة الإسلام جميعا أن يدعموهم بالمال والعتاد، وأن يقفوا معهم بكل ما يملكون من قوة مستفتحين من الله تعالى الذي لا ناصر غيره ولا منقذ سواه، فمن هذا المنطلق، أهيب بضمير الأمة أن تهب للقيام بهذا الواجب، وألا تدخر وسعا فيما يعود عليها بالخير ويحقق لهذا الشعب المظلوم أمنيته من الحرية والأمن والاستقرار ورخاء العيش".



وتابع أنه "على كل واجد أن يقتطع من رزقه الذي آتاه الله نصيبا لهذا، وهو مما يدخر للقاء الله تعالى يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سليم".



وأردف: "وإذا كان ندائي موجها إلى الأمة كلها؛ فإني أخص من بينها علماءها الذين طوقهم الله أمانته وأمرهم أن يكونوا قدوة للناس في الخير وأن يجسدوا في حياتهم قيم الإيمان".

