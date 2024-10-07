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مصر تنقل لإيران "قلقها البالغ" من التصعيد في المنطقة وتدعوها لضبط النفس

الإثنين 07 أكتوبر 2024 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تنقل لإيران "قلقها البالغ" من التصعيد في المنطقة وتدعوها لضبط النفس



القاهرة/سما/

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي "التطورات المتسارعة" في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة.

 

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، ناقش الوزيران الأهمية البالغة لوقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجري في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن عبد العاطي أعرب لنظيره الإيراني عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الإقليم؛ ما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد الوزير المصري ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية؛ والتي قد تؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها.

واستعرض وزير الخارجية المصري، وفقا للبيان، موقف بلاده من التطورات المتلاحقة بجنوب لبنان، مؤكدا رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وشدد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد في ظل المشهد السياسي الراهن.

وشدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل عناصره. كما أكد استمرار تقديم مصر لكل أشكال الدعم السياسي والإنساني لمساعدة لبنان على تجاوز المحنة الحالية.

وتناول الوزير المصري كذلك الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكدا أهمية دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد؛ كما شدد على الأهمية البالغة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

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