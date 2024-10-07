واشنطن تفرض عقوبات على شركات دولية بدعوى تمويل "حماس"

واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة من المانحين الماليين الدوليين المزعومين لحركة "حماس".



ويأتي القرار في ذكرى الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر قبل عام.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية "يصادف اليوم مرور عام على الهجوم "الوحشي" الذي شنته "حماس" على إسرائيل. وتواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات للحد من جمع الأموال الخارجية والداخلية لحماس. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نفرض عقوبات على شبكة حماس من الداعمين الماليين الدوليين، وهي مؤسسة مالية مقرها غزة".

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان عن أن مؤسسة تسيطر عليها "حماس" ومؤيدة بارزة للحركة وشركاتها فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات عليها وعلى كيانات أخرى مثل بنك الإنتاج المعروف أيضا باسم بنك الإنتاج الفلسطيني، والجمعية الخيرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني المسجلة في إيطاليا، وشركة سابا للتجارة والاستثمار في جمهورية التشيك.