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صاروخ يمني يثير الذعر في "إسرائيل" ويلغي فعاليات ذكرى 7 أكتوبر (شاهد)

الإثنين 07 أكتوبر 2024 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاروخ يمني يثير الذعر في "إسرائيل" ويلغي فعاليات ذكرى 7 أكتوبر (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وسط ذعر كبير لدى الناس والغاء فعاليات ذكرى 7 أكتوبر.


وتسبب الصاروخ اليمني في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى الركض بحثا عن ملاجئ.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن "إطلاق الصاروخ من اليمن، أجبر أكثر من 100 وسيلة إعلامية على الاستلقاء على الأرض بعد إطلاق صفارات الإنذار أثناء الحفل في حديقة ياركون".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط البلاد، تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن". موضحا أن "الصاروخ تم اعتراضه باستخدام نظام الدفاع الجوي حيتس".


وتم الغاء فعاليات ومراسم إحياء ذكرى 7 أكتوبر في حديقة اليركون بعد دوي صافرات الانذار، كما تم توقيف الرحلات في مطار بن غوريون.

وتداولت مواقع التواصل وقت دوي صافرات الانذار مشاهد من الملاجىء، ومذيعة "القناة 13" تستلقي على الأرض أمام الصاروخ اليمني الذي أطلق باتجاه تل أبيب خلال البث المباشر.


كما تظهر مشاهد متداولة لحظة الإنذار بحديقة اليركون في تل أبيب قبل الحفل العائلي، وحريق في منطقة بيت شيمش جرّاء سقوط شظايا الصاروخ اليمني.

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