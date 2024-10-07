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تحذير غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي للبنانيين

الإثنين 07 أكتوبر 2024 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي للبنانيين



القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين تحذيرا عاجلا وغير مسبوق للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوبا.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يوم الاثنين في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوبا".

وأضاف أن "نشاط حزب الله يجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده حيث سيعمل في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله".

وتابع قائلا: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر".

وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبا يشكلان خطرا على حياتكم.


ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في آخر تحديث إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 2083 شهيدا و9869 مصابا منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023 منهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1.2 مليون نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر.

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