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الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن هجوم و"استهداف دقيق" في بيروت

الإثنين 07 أكتوبر 2024 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن هجوم و"استهداف دقيق" في بيروت



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم في الوقت الحالي بالهجوم على الضاحية الجنوبية من بيروت، معلنا عن "استهداف دقيق".


وأوضحت مصادر إسرائيلية أن "هدف الهجوم في الضاحية هو قائد عسكري في حزب الله".

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن استهدافا آخر في منطقة طريق الحديدة عيون أودى بحياة 3 مدنيين من قرية الخيام في جنوب لبنان، حيث شنت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارتهم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا ‏بالإخلاء إلى جميع السكان المتواجدين في 26 قرية جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "نشاط حزب الله يجبره على العمل ضده بقوة".

#الجيش الاسرائيلي

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