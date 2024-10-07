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جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين في شمال وجنوب قطاع غزة بإخلاء أماكنهم

الإثنين 07 أكتوبر 2024 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين في شمال وجنوب قطاع غزة بإخلاء أماكنهم



القدس المحتلة/سما/

طالب الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، الفلسطينيين في شمال وجنوب قطاع غزة بإخلاء الأماكن التي يتواجدون فيها تمهيدا لهجمات واسعة يعتزم شنها على هذه المناطق.

وجاء في منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام" أن "على سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الاخلاء A1-3, D6, D2, B1-3 إخلاء هذه المناطق فورًا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي"، وأن "شارع صلاح الدين متاح أمامكم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة وسيكون مفتوحًا للانتقال بين الساعات 08:00 - 17:00" وأن القوات الإسرائيلية "تعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في المنطقة".

كذلك طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء "كل المتواجدين في منطقة بني سهيلا والمحطة والشيخ ناصر ومعن في جنوب قطاع غزة. والانتقال إلى المنطقة الإنسانية في المواصي"، حسب أدرعي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف المناطق في القطاع، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية خوص اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، وكذلك استهدافها بالعبوات الناسفة والقذائف الصاروخية.

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وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت اليوم مدينة تل أبيب ومحيطها برشقة صاروخية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدة إصابات سجلت عقب سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوبي تل أبيب.

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