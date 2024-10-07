"حزب الله" يعلن استهداف عدد من البلدات شمالي مدينة حيفا

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين أنه استهدف عددا من البلدات شمالي مدينة حيفا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة أنه تم رصد إطلاق 35 صاروخا من جنوب لبنان.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة كرمئيل وكفار فراديم في الدفعة الأخيرة.



وأفاد "حزب الله" في بيانين جديدين بأنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين:

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية".