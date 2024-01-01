خامنئي ينشر تغريدة باللغة العبرية حول "طوفان الأقصى".. ماذا قال؟

طهران/سما/

نشر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، مشاركة باللغة العبرية، عبر حسابه على موقع إكس، استذكر فيها عملية طوفان الأقصى بذكراها السنوية الأولى، وتحدث فيها عن الاحتلال.



وقال خامنئي: "عملية "طوفان الأقصى، أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء".



واستهدف مرشد الثورة الإيرانية، نشر المشاركة، في تمام الساعة الـ6:29، وهو التوقيت الذي بدأت فيه كتائب القسام، عملية طوفان الأقصى، باقتحام السياج الفاصل ومهاجمة المواقف العسكرية.





وفي صبيحة اليوم الاثنين، الذي يوافق الذكرى الأولى من عملية طوفان الأقصى، أعلنت كتائب القسام عن قصفها عددا من مواقع ومستوطنات الاحتلال حول القطاع.



وقالت "القسام" إنها قصفت موقع "صوفا" العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري، وقرب مغتصبة "حوليت" ومركز عمليات موقع "كرم أبو سالم" العسكري، بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.



وأطلقت كتائب القسام، رشقة صاروخية، مكونة من خمسة صواريخ، صوب "تل أبيب"، ظهر الاثنين، ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وعمليات التهجير التي يقوم بها.



وسقط عدد من الصواريخ على مناطق متفرقة في "تل أبيب"، وأحدثت خسائر كبيرة في ممتلكات المستوطنين.



وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الصواريخ أطلقت من خانيونس جنوب قطاع غزة.



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة ودمرها، بينما كان المستهدفين في الواقع هم المدنيون بضربات انتقامية.



واستهدفت طائراته المروحية شمال مخيم البريج، وسط القطاع الذي تعرض لقصف مدفعي عنيف.



وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف في محيط شارع صلاح الدين، قرب مدخل شركة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات.



وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال ارتكب 3654 مجزرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأضاف أن 25,973 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما نتيجة حرب الإبادة، وأن الاحتلال أخرج 34 مستشفى و80 مركزا صحيّا عن الخدمة..



كما أنه استهدف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف منذ بدء حرب الإبادة.