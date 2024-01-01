كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية صوب "تل أبيب" (شاهد)

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، عن إطلاقها رشقة صاروخية، باتجاه "تل أبيب"، في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى.



وقالت "القسام" إنها: "تقصف عمق الاحتلال، مدينة ’تل أبيب’، برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".





ودوت صافرات الإنذار في ما يعرف بمنطقة "تل أبيب" الكبرى، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إنه جرى رصد خمسة صواريخ أطلقت على "تل أبيب" و"حولون" و"ريشون لتسيون".



من جانبها قالت القناة 13 العبرية، إن صاروخا سقط بشكل مباشر في منطقة "بات يام"، التابعة لـ"تل أبيب".













