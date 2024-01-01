مخزن رصاص يثير تساؤلات حول سيارة زعم الاحتلال أنها لحزب الله.. لماذا؟ (شاهد)

بيروت/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا روجها جيش الاحتلال على أنها أسلحة ومعدات لحزب الله، سيطر عليها في قرية لبنانية، لكن أحدثها أثار الانتباه بسبب الكتابات العبرية عليها.



وفي الصور، قام الاحتلال، بتصوير سيارة جيب، داخل مخزن، وعليها رشاش، قبل أن يقوم في صور أخرى، بجلب ثلاثة رشاشات كلاشينكوف، وعدد من القذائف المضادة للدروع، ووضعها على مقدمة السيارة وقام تصويرها.





وبالتدقيق في الصور، يظهر أن الرشاش الموجود في الصورة، أمريكي الصنع، من طراز "أل آر إي" وهو من العيار المتوسط للطلقات، ويعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية وكان يثبت على الدبابات.



لكن المثير للانتبها في الصور الدعائية للاحتلال، أن صندوق الذخيرة المثبت على الرشاش، عليه كتابات عبرية، وهو ما يعني أنه يعود لجيش الاحتلال، ويثير تساؤلات بشأن مدى صدقية الصور والإنجازات التي يتحدث عنها، خاصة أنه سبق وقام بفبركة صور العثور على كميات كبيرة من الأسلحة بغزة وتبين زيف تلك الصور.



وأثارت الصورة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل وعلق مشاركون:











