أردوغان: ستدفع "إسرائيل" الثمن عاجلا أم آجلا

أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تمارسها منذ عام في قطاع غزة وما زالت مستمرة.



وأضاف أردوغان في منشور له اليوم الاثنين على منصة "إكس": "اليوم هو 7 أكتوبر.. قبل 365 يوما بالضبط، بدأ قتل 50 ألفا من إخوتنا وأخواتنا بوحشية، معظمهم من الأطفال والنساء.. المستشفيات، ودور العبادة، لمختلف الأديان، والمدارس في غزة لم تعد قائمة.. العديد من الصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية وسفراء السلام لم يعودوا بيننا".



وتابع: "لا يقتصر الأمر على النساء والأطفال والرضع والمدنيين الأبرياء، الذين يموتون في غزة وفلسطين، وفي الوقت الحاضر في لبنان، إنها أيضا الإنسانية التي تموت، المؤسسات المتوقع منها أن تخدم الإنسانية، والنظام الدولي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "ما قتل على الهواء مباشرة أمام أعين العالم لمدة عام واحد بالضبط، هو في الواقع البشرية جمعاء، كل آمال البشرية في المستقبل".

وقال: "اليوم، نتذكر بحزن، عشرات الآلاف من الأشخاص الذين قتلتهم الحكومة الإسرائيلية القاتلة منذ 7 أكتوبر.. أتقدم بتعازي القلبية لإخوتي وأخواتي الجرحى من غزة والفلسطينيين واللبنانيين الذين فقدوا أزواجهم وأطفالهم وعائلاتهم".



وأضاف أردوغان: "إن سياسة الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو التي تنتهجها إسرائيل منذ زمن طويل يجب أن تنتهي. ولا ينبغي أن ننسى أن إسرائيل ستدفع عاجلاً أم آجلاً ثمن هذه الإبادة الجماعية التي تمارسها منذ عام وما زالت مستمرة. وكما أوقف التحالف الإنساني المشترك هتلر، سيتم إيقاف نتنياهو وشبكة القتل التابعة له بنفس الطريقة".

وختم منشوره قائلا: "إن العالم الذي لا توجد فيه مساءلة عن الإبادة الجماعية في غزة لن ينعم بالسلام. ونحن كتركيا سنواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية مهما كان الثمن، وندعو العالم إلى هذا الموقف المشرف".