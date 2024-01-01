اصابات في حولون وكفار حباد..كتائب القسام تقصف تل أبيب ومحيطها بالصواريح ..

القدس المحتلة / سما/

اعلنت كتائب القسام قصفها تل أبيب ومنطقة غوش دان بخمسة صواريخ بعيدة المدى. قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "إم-90" ضمن ردا على المجازر الاسرائيلية والحرب المستمرة منذ 367 يوما.

وقال جيش الاحتلال انه قد تم رصد اطلاق خمسة صواريخ من منطقة قطاع غزة وانه قد تم اعتراض صاروخ واحد على الاقل.

وقال جيش الاحتلال ان قصف تل ابيب جاء من منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة وان شظايا الصواريخ سقطت في مدينة حولون وكفار حاباد جنوب تل ابيب.

وأفادت نجمة داود الحمراء أن سيدتين في الثلاثينيات من عمرهما أصيبتا بشظايا في كفار حباد قرب تل ابيب ، وتم نقلهما إلى مستشفى شامير في بئر يعقوب. كما تقدم فرق نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لعدد من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح طفيفة وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية.

وقالت الشرطة الاسرائيلية أنه ورد بلاغ حول سقوط "جسم اعتراضي" في منطقة مفتوحة بمنطقة حولون. وقيل إن "ضباط الشرطة في المنطقة يتواجدون الآن في مكان الحادث ويقومون بالمسح لإزالة الخطر على الجمهور والتعامل مع بؤرة السقوط".