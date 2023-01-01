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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين خلال المعارك الساخنة مع “حزب الله”

الإثنين 07 أكتوبر 2024 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين خلال المعارك الساخنة مع “حزب الله”



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعاركة الدائرة مع “حزب الله” على الحدود مع لبنان.
وقال الجيش، في بيان له، إن “الرقيب أول احتياط إيتاي أزولاي (25 عاما) قتل واصيب جنديان آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية”.
وأوضح أن “الجنديين أصيبا بقذيفة هاون”، دون مزيد من التفاصيل.
ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء المواجهات العسكرية مع “حزب الله” ومعاركها البرية في قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
ووفق الأرقام الرسمية، قُتل 2044 شخصا وأُصيب 9678 منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر، بينهم 1212 شهداء و3427 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر وحتى مساء الأحد.
في المقابل، يرد “حزب الله” على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

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