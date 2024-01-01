أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، استشهاد 65 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومواصلة الغارات العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين بعملية في بئر السبع واستشهاد المنفذ

- ثلاث إصابات في بيت فوريك واعتقال 17 مواطنا من الضفة

- في الذكرى الأولى للحرب: دعوات لوقف النار في غزة ومسيرات حاشدة دعما للقطاع

- إسرائيل تشن غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية والمدنيون محاصرون تحت القصف

- لجنة بالكنيست تقر حظر عمل الأونروا في إسرائيل.. وفلسطين والأردن تدينان

- موسم قطف الزيتون.. لقمة مغمسة بالدم

- مصطفى يطلع السيناتور الأميركي بلومنتال على آخر المستجدات

- العاهل الأردني والرئيس الإماراتي يدعوان إلى تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة ولبنان

* "الأيام":

- 65 شهيدا.. قصف مسجد ومدرسة وأوامر إخلاء لسكان شمال القطاع

- تقرير: أميركا تعرض "حزمة تعويضات" على إسرائيل للامتناع عن مهاجمة إيران

- إسرائيل في حالة استنفار قصوى بالضفة وتنشر المزيد من القوات قرب القطاع

- إيران: خطتنا جاهزة للرد على أي هجوم إسرائيلي

- إسرائيل تواصل شن غارات عنيفة على أنحاء لبنان و"حزب الله" يستهدف مواقع وتجمعات للجنود

- مسؤولان إيرانيان: فقد الاتصال بقائد "فيلق القدس" بعد ضربات في بيروت

- بئر السبع: مقتل مجندة وإصابة 10 أشخاص خلال طعن وإطلاق نار

- كشف أسماء 15 أسيرا من القطاع استشهدوا خلال الشهور الماضية

- آلاف المؤيدين للفلسطينيين يحتجون في مدن حول العالم

- مصابون في مواجهات وتشديدات على الحواجز

- جرحى في حيفا وطبريا جراء سقوط صواريخ وغارات عنيفة على الضاحية الجنوبية

- غوتيريش: لا تزال الحرب على غزة تعصف بحياة الفلسطينيين

* "القدس":

- غوتيريش: لا تزال الحرب على غزة تعصف بحياة الفلسطينيين

- غزة... عام من الإبادة

- الاحتلال يواصل غاراته العنيفة على لبنان وحزب الله يستهدف حيفا والخضيرة

- أجهزة البيجر صنعت وفخخت في إسرائيل

- ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175

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