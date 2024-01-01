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الاحتلال يقتحم عمارة سكنية بقراوة بني حسان ويحوّلها لثكنة عسكرية

الإثنين 07 أكتوبر 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم عمارة سكنية بقراوة بني حسان ويحوّلها لثكنة عسكرية



سلفيت/ سما/

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، بناية مكونة من ستة طوابق في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وقامت بتحويلها إلى ثكنة عسكرية.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة فجرا وداهموا عمارة الفنون قرب مدخل البلدة واعتلوا سطحها وحولوها إلى ثكنة عسكرية بعد محاصرتها.


ويشار الى ان جنود الاحتلال صعدوا خلال الأيام الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، حيث تتم مداهمة البيوت والأحياء وتوقيف السكان والاعتداء عليهم وإخضاع هواتفهم للتفتيش ومصادرتها.

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