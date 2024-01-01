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مستوطنون يطالبون بهدم منزل الشيخ عكرمة صبري في القدس

الإثنين 07 أكتوبر 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يطالبون بهدم منزل الشيخ عكرمة صبري في القدس



القدس المحتلة / سما/

طالب المستوطنون، اليوم الإثنين، بهدم منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وامام وخطيب المسجد الأقصى المبارك-.

وطالب المستوطنون عبر منصاتهم المختلفة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بهدم منزل صبري في الصوانة، وحسب ما جاء في المطالبة "المنزل غير مرخص حان الأوان لهدمه، صبري يواصل رفضه لدخول اليهود "لجبل الهيكل" حسب تعبيرهم وما قاموا بنشره، كما قاموا بنشر خارطة لمنزل الشيخ صبري.

ويتعرض الشيخ صبري منذ عام لحملة من التحريض المتواصل من قبل المستوطنين، والتي دعت بشكل صريح لاستهدافه بشكل شخصي وقتله، إضافة الى التحريض على دخول المسجد الأقصى واليوم هو مبعد لمدة 6 أشهر، بعد نعيه القيادي الشهيد اسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة، كما تم التهديد بسحب هويته وتعالت الأصوات من الجماعات اليمينة بإخراجه من مدينة القدس.

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