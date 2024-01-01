طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



في ساعات المساء والليل، يكون الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيًا إلى صافٍ، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بقليل. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيًا إلى صافٍ، دون تغير ملحوظ في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بقليل. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يستمر الجو الخميس، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع استمرار درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها السنوي. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.