عام على المقتلة في قطاع غزة : شهداء بالعشرات وجيش الاحتلال يجتاح جباليا مجددا

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦٧ والذي يوافق الذكرى السنوية الاولى من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٥ شهيدا و ٢٥٦ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٨٧٠ شهيدا و ٩٧١٦٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

غزة والشمال

وأدّت عملية الاجتياح التي بدأتها الدبابات الإسرائيلية بغطاء جوي في جباليا ومخيمها إلى استشهاد قرابة ٥٠ شخصا واصابة اكثر من ٢٠٠ اضافة الى تسجيل عشرات المفقودين تحت الأنقاض في عدد من المنازل المستهدفة.

واستمر القصف الجوي والمدفعي بشكل عنيف على مخيم جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا.

وتمركزت آليات جيش الاحتلال في منطقة سلطان ومنها تجاه شارع النادي وصولا الى القصاصيب تحديدا أرض النعنع، اضافة الى تمركزها في شارع البحر بمحاذاة السلاطين وصولا للتوام فيما لا زال طريق الخروج والدخول متاح في جباليا رغم إعلان الاحتلال تطويق جباليا.

ووفق الاعلام العبري لا علاقة بين العملية العسكرية الحالية وما سُمي بخطة الجنرالات التي تهدف لتهجير سكان الشمال.

وشن طيران الاحتلال غارة على محيط مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الحلبي بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

وسط قطاع غزة

واصيب ثلاثة مواطنين في قصف مدفعي استهدف شقة سكنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واصيب ١١ مواطنا بينهم صحفي في غارة على خيمة داخل مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

واطلقت زوارق الاحتلال النار غرب مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشلت فرق الإسعاف جثامين اربعة مواطنين من رفح خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة.