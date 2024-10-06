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لأول مرة منذ 8 أكتوبر.. صواريخ “حزب الله” تدك حيفا وأنباء عن إصابات خطيرة وصفارات الإنذار تدوي في طبريا

الإثنين 07 أكتوبر 2024 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 8 أكتوبر.. صواريخ “حزب الله” تدك حيفا وأنباء عن إصابات خطيرة وصفارات الإنذار تدوي في طبريا



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق 15 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة الكرمل والخليج وسط مدينة حيفا (شمال)، وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال الجيش في بيان: “بعد إطلاق صفارات الإنذارات في منطقتي الكرمل والخليج (وسط مدينة حيفا)، تم رصد حوالي 15 إطلاقا لقذائف صاروخية عبرت من لبنان”.
وأوضح أنه “تم اعتراض بعضها، بينما تم تحديد سقوط بعضها في المنطقة”.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى تسبب الصواريخ في أضرار مادية.
وفيما تشهد العديد من المناطق المحيطة بحيفا إطلاق صواريخ واعتراض أخرى، لكن هذه المرة الأولى التي يتم استهداف فيها وسط المدينة، وفق رصد الأناضول.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة غرب بحيرة طبريا في الجليل الأدنى.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ بشكل مباشر في أحد المطاعم بمدينة حيفا وطواقم الطوارئ هرعت إلى المكان.
وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود عدد من الإصابات الخطيرة جراء سقوط الصواريخ.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فقد تم رصد إطلاق 5 صواريخ نحو حيفا، ولفت الجيش إلى أنه تم محاولة اعتراضها، ورصد سقوط في المنطقة، ويجري التحقيق في الحادث.
كما أشار البيان إلى رصد إطلاق 15 صاروخا نحو الجليل الاعلى، تم اعتراض جزء منها، وتم رصد سقوط للجزء الآخر.

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