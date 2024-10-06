واشنطن تقدم عرضا مغريا لإسرائيل إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف معينة في إيران

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف معينة في ايران

وبحسب القناة العبرية، منذ إطلاق الصواريخ من إيران الأسبوع الماضي، جرت محادثات بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين حول مسألة الرد الإسرائيلي. وخلال المحادثات، عرض المسؤولون في الولايات المتحدة على نظرائهم الإسرائيليين دعمًا دبلوماسيًا واسع النطاق ومساعدة عسكرية إضافية إذا لم يتم مهاجمة أهداف معينة في الأراضي الإيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي "إننا نعتبر الولايات المتحدة حليفتنا ومستعدون دائما للاستماع إليها. وفي الوقت نفسه، سنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل وأمن إسرائيل".