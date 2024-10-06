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هارتس: نتنياهو يناقش نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي

الإثنين 07 أكتوبر 2024 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس: نتنياهو يناقش نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

اجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء (الأحد) مناقشة بناء على طلب الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير حول نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي.

وسيتم عرض خطط تفصيلية في المناقشة، والتي تشمل، طرق الحصول على المساعدات ونقلها وتأمينها وتوزيعها من قبل الجيش الإسرائيلي.
ويعارض رئيس الأركان ورئيس الشاباك ذلك نظراً لخطورة الخطوة على الجنود أثناء توزيع المساعدات، ولكثرة الأيدي العاملة المطلوبة لهذه المهمة والتكاليف الباهظة.

يأتي ذلك بحسب صحيفة هآرتس على الرغم من تحفظات كبار المسؤولين الأمنيين الذين قالوا أن نقل المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي سيعرض الجنود للخطر ويكلف النظام الأمني مليارات الشواقل، وسيتطلب من الجيش الإسرائيلي تخصيص العديد من القوات لهذه المهمة.

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