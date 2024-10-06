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القناة 13: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل مع حماس..

الإثنين 07 أكتوبر 2024 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل مع حماس..



القدس المحتلة/سما/

من المتوقع أن يقدم فريق التفاوض الإسرائيلي خلال اللقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خارطة طريق في محاولة لصياغة مقترح جديد لصفقة التبادل التي احبط نتنياهو كل المقترحات السابقة.

وتضيف القناة 13 العبرية أنه تجري المحاولة الإسرائيلية لاستئناف الاتصالات مع حماس رغم أن زعيم الحركة يحيى السنوار يعتبر منفصلا عن الواقع، وفشل الوسطاء في المفاوضات في إيصال رسائل إليه لدفع الاتصالات إلى الأمام.
 

وأكد مكتب نتنياهو النبأ وجاء في بيان المكتب أن نتنياهو يجري نقاشا أمنيا حول قضية المختطفين، في منتدى واسع يضم وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية.

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