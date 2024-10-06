جيش الاحتلال يعلن 3 مناطق في الشمال “منطقة عسكرية مغلقة”

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إنه أعلن مناطق المنارة ويفتاح ومالكية في الشمال منطقة عسكرية مغلقة.

من جهة ثاني، زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أن القوات الإسرائيلية هزمت الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك في كلمة للجنود في الذكرى الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية.

وزعم الجنرال هرتسي هليفي قائلا “مضى عام، وقد هزمنا الجناح العسكري لحماس. وجهنا ضربة شديدة إلى حزب الله الذي خسر كامل قيادته العليا. لن نتوقف”.