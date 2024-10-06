سبب امتناع إيران عن الرد فورا على إغتيال إسرائيل لهنية في قلب طهران

طهران/سما/

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده امتنعت عن القيام برد فوري على عملية اغتيال ضيفها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على أمل نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بزشكيان تأكيده أن هجوم إيران على الكيان "الصهيوني" كان لإحلال السلام في المنطقة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية واحتواء التوترات التي تسببها تلك الاعتداءات في المنطقة برمتها.

وذكر الرئيس الإيراني أن الهجمات الإيرانية تمت وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأن سلاح الجو الإيراني وجه صواريخه إلى الأهداف العسكرية الإسرائيلية فقط.

وقال بزشكيان إن الهجوم بالصواريخ البالستية الإيرانية على إسرائيل كان الهدف منه كبح وحشية الكيان "الصهيوني" ومنع توسيع جرائمه في منطقة الشرق الأوسط.