أول تعليق لمسؤول عربي على دعوة ماكرون لحظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف توريد السلاح لإسرائيل تعبر عن موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الوزراء العراقي إلى "الأصدقاء ولا سيما الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي والمنطقة".

وقال السوداني في رسالته: "اليوم في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كل الأصدقاء في العالم وأن ما يحصل من صراع في المنطقة يهز الاقتصاد العالمي، ويعرض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لاسيما أن منطقتنا تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة، وهنا لا بدّ لنا من أن نثمن الموقف المهم".

وحذر السوداني دول العالم من أن الجميع يقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة.

وتابع: "مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزّة، وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكّر العراق بموقفه المبكّر، الذي حذّر فيه من مغبّة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع، ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بدوره".

وذكر السوداني أن حكومته عملت بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، مشيرا إلى أنها نجحت في ذلك بالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم. وقال السوداني أيضا: "تتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار".

وأكد أن العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم.