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جندي إسرائيلي يقرأ من التلمود على مسامع أسرى فلسطينيين (فيديو) - سما الإخبارية

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جندي إسرائيلي يقرأ من التلمود على مسامع أسرى فلسطينيين (فيديو)

الأحد 06 أكتوبر 2024 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
جندي إسرائيلي يقرأ من التلمود على مسامع أسرى فلسطينيين (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

تداولت مجموعات يمينية في إسرائيل مقطع فيديو يظهر فيه جندي إسرائيلي يقرأ من التلمود على مسامع أسرى فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين على الأرض داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية.

 

المقطع أثار جدلا.. جندي إسرائيلي يقرأ من التلمود على مسامع أسرى فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين على الأرض / RT

وأثار المقطع غضب العديد من رواد التواصل الاجتماعي لما اعتبروه انتهاكا لكرامة الإنسان.

ولا يعرف مكان أو توقيت توثيق تلك المشاهد.

وقال مدون على منصة "X" إن "الفيديو يكشف عن جريمة ارتكبها جيش الاحتلال.. جندي ينكل بوحشية بأسرى ويتركهم مقيدين على الأرض وهو يقرأ أمامهم من التلمود".

وأضاف آخر أنه "نفس أسلوب داعش.. جندي من الاحتلال الإسرائيلي يعذب الأسرى الفلسطينيين ويستفزهم بقراءة التلمود أمامهم!".

وتواصل إسرائيل حربا على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد إن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر بلغت 41870 شهيدا و97166 مصابا.

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