غارات إسرائيلية تستهدف مصنعا للسيارات الإيرانية في حمص

دمشق/سما/

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد، غارات جوية على منطقة صناعية في محافظة حمص السورية، استهدفت مصنع سيارات إيرانية.



وقالت مصادر محلية، بين "المرصد السروي"، إن ثلاثة صواريخ استهدفت معملاً للسيارات الإيرانية داخل منطقة حسياء الصناعية في ريف حمص الجنوبي، ما أدى إلى أضرار مادية، مشيرة إلى أن المصنع كان فارغا وقت الهجوم.



ومنذ مطلع العام الجاري، شن الاحتلال أكثر من 100 غارة عدوانية على سوريا، تسببت في استشهاد أكثر من 250 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 179 آخرين منهم بجراح متفاوتة، وفق المصدر نفسه.



وتشن دولة الاحتلال منذ سنوات هجمات على أهداف على سوريا تحت ذريعة استهداف جهات مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها كثفت هذه الضربات منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.