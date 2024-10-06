لماذا ستفشل خطة الاحتلال الجديدة لتهجير شمال قطاع غزة؟

منذ بدء عدوانه الوحشي على قطاع غزة قبل نحو عام، لم يتوقف جيش الاحتلال عن تجريب خطط ومشاريع ميدانية لتهجير أهالي قطاع غزة، سواء داخل حدوده أو خارجه، لكنه لم يفلح في أي منها، بفعل صمود الأهالي، وتمسكهم بالبقاء في منازلهم وأماكنهم، رغم وحشية ما تعرضوا له من مجازر، لدفعهم إلى الرحيل.



بدأ الاحتلال ليل السبت/ الأحد حملة جوية مكثفة على مناطق شمال قطاع غزة، تزامنت مع إعلانه عن عملية عسكرية في منطقة جباليا بهدف "القضاء على بنية تحتية مسلحة".



ورغم مزاعم جيش الاحتلال أن تحركاته الجديدة لا علاقة لها بما بات يعرف بخطة "غيورا آيلاند"، وأن هذه عملية عسكرية بحتة، ومنفصلة تماماً عن "العملية السياسية"، إلا أن ما يجري على الأرض يشي بعكس ذلك، فحجم القوة النارية، وشمول أوامر الإخلاء الجديدة كافة مناطق شمال قطاع غزة، يؤكد أن الخطة قد بدأ تنفيذها بالفعل.







تفاصيل من خطة "غيورا آيلاند"

قدم مجموعة من جنرالات الاحتلال، خطة للتهجير من أجل السيطرة على مناطق شمال قطاع غزة، والتي تقع شمالي ما بات يعرف بـ"محور نتساريم"، وعرفت بخطة الجنرال المتقاعد "غيورا آيلاند"، وتهدف بالأساس إلى تهجير أهالي شمال قطاع غزة إلى جنوبه، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.



في إطار الخطة، يطالب غيورا آيلاند بفرض حصار كامل على شمال قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، إلى جانب إصدار أوامر صارمة لسكان شمال القطاع المتمسكين بالبقاء بضرورة مغادرته بشكل فوري.



تنص "خطة الجنرالات" على أن يُلقي "الجيش الإسرائيلي" منشورات على نحو 500 ألف فلسطيني تطالبهم بمغادرة المنطقة، مع منحهم مهلة أسبوع واحد فقط لتنفيذ هذه الأوامر العسكرية.

وتزعم الخطة توفير ما أسماها آيلاند "ممرات آمنة" لسكان شمال غزة للانتقال إلى جنوب القطاع، على أن يمروا بنقاط تفتيش لفصل المدنيين عن المقاتلين.بعد انقضاء الأسبوع المحدد، ستبدأ قوات الاحتلال بفرض حصار كامل على شمال غزة ووضع مغاير تمامًا لما هو عليه، حيث سيتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ويُمنع الفلسطينيون من دخولها أو البقاء فيها، كما أنه سيتم منع تدفق المساعدات الإنسانية أو الطعام إليها.في سياق هذه الخطة، يتم التعامل مع أي شخص يبقى في شمال القطاع على أنه من مقاتلي "حماس"، يواجه فيها حصارًا شديدًا في كافة الإمدادات الغذائية إضافة إلى التعامل مباشرة مع قوات الاحتلال التي ستبدأ عملية عسكرية جديدة موسعة هناك.من وجهة نظر "آيلاند"، فإن نجاح الخطة المذكورة في شمال القطاع سيُمكن "الجيش" من القضاء على حركة حماس، والاحتذاء بها مثالًا يُطبق في مناطق أخرى من القطاع مثل رفح، وخان يونس، ودير البلح.لماذا يتوقع فشل هذه الخطة؟خطة مجربةلم يكن العدوان البري الذي بدأ الاحتلال بشنه في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بعيدا عن أهداف وتفاصيل الخطة الجديدة؛ فمنذ اللحظة الأولى طالب الاحتلال سكان مناطق شمال قطاع غزة بالنزوح نحو الجنوب.دفع الاحتلال بنحو خمس فرق نحو شمال قطاع غزة في آنذاك في محاولة لتهجير الفلسطينيين، لكنها لم تفلح في ذلك، فيما الخطة الجديدة تعتمد على فرقة واحدة فقط، وهي الفرقة 162 والتي بدأت عملياتها الأحد، في منطقة جباليا.لم تترك قوات الاحتلال مكانا في شمال قطاع غزة إلا وتوغلت فيه، مرتكبة جرائم وحشية ومروعة بحق المدنيين العزل، إلا أن ذلك كله لم ينجح في تفريغ مناطق شمال قطاع غزة والتي يقدر من بقي فيها بنحو نصف مليون.



رفض النكبة الثانية

يعتقد الفلسطينيون، خصوصا أولئك المتواجدون في شمال قطاع غزة بأن رحيلهم من منازلهم وأحيائهم يعني عدم العودة إليها مجددا، وذلك في أعقاب فصل مناطق شمال القطاع عن جنوبه عند منطقة محور "نتساريم" جنوب غزة، ومنع عودة من نزحوا صوب الجنوب إلى منازلهم في الشمال.يرفض الفلسطينيون الرحيل من شمال قطاع غزة، رغم وحشية ما تعرضوا له من مجازر، وذلك رفضا لنكبة ثانية قد تحل بهم في حال قرروا الرحيل نحو الجنوب.خدعة المناطق الآمنةلم يترك الاحتلال مجالا لتصديق روايته في ما يتعلق بما يسمى "المناطق الآمنة"، والتي يطلب إخلاء مناطق الشمال صوبها، وتتركز حاليا على الشريط الساحلي لخانيونس ودير البلح جنوب قطاع غزة، إذ إن أبشع المجازر المروعة ارتكبت هناك، وطالت نازحين من شمال قطاع غزة. ما ولّد قناعة لدى الأهالي أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة بأكلمه، وعليه فإن الأهالي يفضلون البقاء في أماكنهم ويرفضون الرحيل.

المقاومة مستمرة

رغم الحرب الشرسة والتي هدفت أساسا إلى القضاء على المقاومة، إلا أنها ما زالت تضرب قوات الاحتلال وتكبده خسائر فادحة في شتى مناطق قطاع غزة، بل وتتبع أساليب وتكتيكات جديدة لاستنزاف الاحتلال وإغراقه في وحل غزة.



وفي شمال قطاع غزة تواصل المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال في العديد من مناطق الاشتباك، خصوصا في المناطق المحيطة بمحور نتساريم حيث تتواجد هناك قوات الاحتلال.



وتحت ضربات المقاومة، لم تتمكن قوات الاحتلال من تحقيق أي من أهدافها حتى الآن رغم مرور عام كامل على الحرب، وهذا مؤشر كبير على فشل الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه، أبرزها القضاء على المقاومة.



المعارك شمال فلسطين

منذ بدء العدوان الواسع والعنيف على لبنان في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، دفع الاحتلال بقوات إضافية على الحدود مع جنوب لبنان، سحب جزء منها من قواته العاملة في قطاع غزة.



تزداد المعركة مع حزب الله شراسة وقوة، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مني به جيش الاحتلال جراء عمليات التوغل المحدودة في بعض القرى اللبنانية المتاخمة للحدود.



المعارك مع حزب الله، وهو الأكثر تسليحا تستدعي حشد قوات أكبر هناك في محاولة للسيطرة على الموقف، وهذا بالتأكيد سيسحب من رصيد القوات المتواجد في قطاع غزة، والتي تم تحريك قطاعات كبيرة منها نحو الحدود مع لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.



وعليه فإن التواجد المحدود لقوات الاحتلال في قطاع غزة، لن يتمكن من إنجاح أي خطة لتهجير الأهالي من شمال القطاع نحو جنوبه، فما فشلت في تحقيقه خمس فرق عسكرية قاتلت في قطاع غزة على مدار عام كامل، لن تنجح فيه فرقة واحدة هي الفرقة 162 والتي تقوم حاليا بنشاط عملياتي في جباليا.