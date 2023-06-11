استشهاد أكثر من 100 طفل في لبنان خلال 11 يوما

بيروت/سما/

لفتت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى أن أكثر من 100 طفل قتلوا في لبنان خلال 11 يوما، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان.



وقالت المنظمة عبر منصة "إكس"، إن الأطفال الجرحى يعانون من النزيف والكدمات والكسور، ودعت إلى وقف إطلاق النار لحماية الأطفال مع ارتفاع الإصابات الجسدية والمعاناة النفسية بشكل كبير.

وأكدت "اليونيسيف" أنها تقدم مع شركائها الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان، وأشارت أمس السبت إلى أنها قامت بتوزيع أكثر من 10,000 لتر من المياه، و1,000 مجموعة من أدوات النظافة، و1,000 مجموعة "لها" للفتيات والمراهقات، مضيفة أنه بالرغم من ذلك تبقى الاحتياجات في إزدياد ويبقى الكثير يجب القيام به.



وتشن القوات الإسرائيلية منذ نهاية سبتمبر هجمات جوية واسعة شملت مناطق مختلفة في لبنان، وتسببت في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل.

وأعلن ميقاتي قبل أيام أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان قد يكون بلغ "مليون شخص"، معتبرا أن هذا النزوح قد يكون الأكبر في تاريخ البلاد.