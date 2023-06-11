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استطلاع: ربع الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل"

الأحد 06 أكتوبر 2024 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: ربع الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ نحو ربع الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بسبب تداعيات الحرب، وأنّ بيانات معهد "قنطار" التابع لها تظهر أنّ العدد الأكبر من هؤلاء هم من ناخبي المعارضة.  

وجاء في بيانات الاستطلاع كذلك، أن نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في ترك "إسرائيل" خلال العام الماضي، منهم 8% فكروا في الهجرة من "إسرائيل" بشكل دائم.

ومن بين 167 من المشاركين الذين أجابوا بأنهم فكروا في مغادرة "إسرائيل" أو فعلوا ذلك بالفعل، ثمة 24% منهم فكروا في خيارات شراء منزل في الخارج أو العيش في مسكن بالإيجار.

كما أجاب 21% منهم بأنهم بحثوا إمكانية العثور على وظيفة أو بدء عمل تجاري عند مغادرتهم إلى دولة أخرى.

وكان مكتب الإحصاء المركزي في "إسرائيل" أشار إلى أنّ هناك قفزة هائلة في أعداد الإسرائيليين الذين قرروا مغادرة "إسرائيل" بلا رغبة لديهم في العودة.

وفي وقت سابق، أشار موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي إلى أنّ أكثر من 55 ألف إسرائيلي غادروا "إسرائيل" في العام 2023 من دون عودة.

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