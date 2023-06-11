  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"هآرتس": التصعيد مع إيران وحزب الله كلّف "إسرائيل" أكثر من 5 مليار دولار

الأحد 06 أكتوبر 2024 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس": التصعيد مع إيران وحزب الله كلّف "إسرائيل" أكثر من 5 مليار دولار



القدس المحتلة/سما/

تحدّثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن التكاليف الاقتصادية المتزايدة بالنسبة إلى "إسرائيل"، في ظل التصعيد مع حزب الله وإيران، مؤكدةً أن الميزانية ستُنتهك للمرة الثالثة هذه السنة، بينما "لم تستعد الحكومة لتوسيع المواجهة".

وقالت الصحيفة إن التصعيد الأخير مع حزب الله وإيران تسبب بتكاليف تقدر بـ 10-20 مليار شيكل (ما بين أكثر من مليارين و620 مليون- 5 مليار و241 مليون دولار).

وأكدت الصحيفة أن هذه التكاليف الإضافية هي حتى قبل الضرر المحتمل في عائدات الضرائب وقبل علامة الاستفهام بشأن 18 مليار شيكل (أكثر من 4 مليار و717 مليون دولار) من أموال المساعدات من الولايات المتحدة التي وصولها غير مؤكد. 

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة  "ستاندارد آند بورز"، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، في 2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، تخفيضاً فورياً للتصنيف الائتماني لكيان الاحتلال، مضيفةً توقّعاً سلبياً، وذلك بعد أيام قليلة من التخفيض المزدوج لوكالة "موديز"  للتصنيفات الائتمانية.

وفي السياق، سبق أن قدّر بنك "إسرائيل" في أيار/مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من الشمال والجنوب. وهذا يعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل".

ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة الاحتلال، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: "إسرائيل" عازمة على اصطياد "حلم العمر"

من هو إبراهيم أمين السيد المرشح الجديد لمنصب أمين عام "حزب الله"؟

ما مصير خليفة حسن نصر الله؟

24 شهيدا بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة ومسجد يؤويان مئات النازحين وسط قطاع غزة

هل ستتحقق توقعات روسية باندلاع حرب عالمية ثالثة من الشرق الأوسط؟

ضرب مقر المرشد ومنشئات النفط والحرش الثوري.. القناة 12: قرار الرد على إيران اتخذ في إسرائيل

مصدر أمريكي: الهجوم الإسرائيلي على إيران سيبدأ قريبا جدا

الأخبار الرئيسية

"واشنطن بوست": حماس راسخة بعد عام على الحرب.. كيف ضمنت بقاءها من باطن غزة؟

حزب الله يتصدى لمحاولات توغل الاحتلال جنوباً..

«القسام» توقع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح شمال قطاع غزة

photo_2024-10-06_14-26-53

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين في معارك غزة

20230611122711reup-2023-06-11t122533z_647276193_rc20h1ay0zft_rtrmadp_3_iran-nuclear-khamenei.h-730x438 (1)

إيهود براك: ليس مؤكداً أن تستطيع "إسرائيل" أو حتى أمريكا تدمير المفاعلات النووية في إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية