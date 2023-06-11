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صحافي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة (فيديو)

الأحد 06 أكتوبر 2024 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحافي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة (فيديو)



غزة/سما/

حاول شخص قال إنه صحافي إضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تدخل عناصر من الشرطة الأمريكية، ومنع الشخص من إضرام النار في نفسه، خلال مظاهرة تضامنية في ذكرى مرور عام على الإبادة في غزة.
وخلال محاولة الشخص إشعال النار في نفسه صرخ قائلاً: “أنا صحافي. من فضلكم أوقفوا الأخبار الكاذبة”.
وأظهرت المشاهد تعرض الشخص لحروق في ذراعه، فيما ذكر شهود عيان أن الشخص كان صحفياً يعمل في صحيفة CBS التي كانت تنشر أخباراً كاذبة عن غزة.


وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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