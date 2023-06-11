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نتنياهو يزور الحدود مع لبنان

الأحد 06 أكتوبر 2024 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزور الحدود مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الحدود مع لبنان، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي، وذلك بعد أسبوع على إعلان القوات الإسرائيلية بدء عملية برية في لبنان.

وأفيد بأن نتنياهو زار قاعدة الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، لكن الرقابة العسكرية  منعت النشر إلى حين انتهاء الزيارة.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

وكان نتنياهو قال في كلمة مصورة يوم أمس السبت إن تل أبيب غيرت موازين القوى في الشمال، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ "حزب الله" اللبناني.

#نتنياهو

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