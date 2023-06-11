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الصحة اللبنانية: 23 شهيدا جراء العدوان الاسرائيلي المستمر

الأحد 06 أكتوبر 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة اللبنانية: 23 شهيدا جراء العدوان الاسرائيلي المستمر



بيروت/سما/

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 23 مواطنا في حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس.

وبينت الصح اللبنانية في بيان لها، اليوم الأحد، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي كانت يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة 93 بجروح.

وقصف الطيران الحربي ومدفعية الاحتلال بلدات: الخيام، مجدلزون، الناقورة، طير حرفا، الضهيرة، علما الشعب، جويا، عيناتا، رب ثلاثين، جبشيت، زفتا، ميفدون، الطيبة، يارون، حانين، شبعا، كفر كلا، كفر حمام، كفر شوبا، العديسة، بنت جبيل، مارون الراس، بيت ياحونعين ابل، ووادي برغز جنوب لبنان، كما استهدفت الغارات بلدات علي النهري، قليا ودورس في البقاع.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر اليوم، أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في "أعنف ليلة" منذ توسيع الاحتلال عدوانه الشامل على لبنان في 23 أيلول الماضي.

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