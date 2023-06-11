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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

الأحد 06 أكتوبر 2024 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر استهداف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال في مخيم الشاطئ.

كما استشهد رئيس وحدة جودة التعليم في الأونروا عاهد المقيد برصاص طائرة إسرائيلية مسيرة في مخيم جباليا، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بعد قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح، كما أصيب آخرون بعد قصف مسيرة دراجة نارية في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

#غزة #قطاع غزة

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