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الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة مجهولة قد تكون قادمة من الحدود المصرية

الأحد 06 أكتوبر 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة مجهولة قد تكون قادمة من الحدود المصرية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي اعترض مؤخرا طائرة بدون طيار في جنوب البلاد، يشتبه أنها كانت قادمة من طرف الحدود المصرية.


وقال موقع " br7news" المتخصص في أخبار منطقة النقب وبئر السبع، إن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي، رصدت طائرة بدون طيار في سماء المنطقة الجنوبية، واعترضها الجيش، ويجري التحقق حاليا في الجهة التي قدمت منها".


وتشير المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن "المسيرة الجوية المذكورة ربما كانت قادمة من العراق، حيث أعلنت ميليشيات شيعية هناك مسؤوليتها عن إطلاق طائرة مسيرة باتجاه الجنوب الإسرائيلي".

وبحسب الموقع "توغلت الطائرة المعادية بدون طيار في منطقة مجلس رمات النقب، حيث تم التصدي لها".

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