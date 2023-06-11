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الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 25 قرية جنوب لبنان بضرورة الإخلاء إلى ما وراء نهر الأولي

الأحد 06 أكتوبر 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 25 قرية جنوب لبنان بضرورة الإخلاء إلى ما وراء نهر الأولي



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 25 قرية جنوب لبنان، اليوم الأحد، بضرورة إخلاء قراهم وبلداتهم إلى ما وراء نهر الأولي.


وقال الجيش الإسرائيلي "في بيان عاجل إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت ياحون، جميجمه، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيديه، حنيه؛ أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا".

‏وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته إلى الخطر. عليكم إخلاء منازلكم والتحرك فورا شمالي نهر الأولي".

وتابع: "انتبهوا - ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم إلى الخطر. سوف نخبركم عن الوقت المناسب والآمن للعودة الى منازلكم"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في 4 أكتوبر إنذارا مماثلا لأكثر من 35 قرية وبلدة جنوب لبنان، طلب فيه من السكان إخلاء منازلهم شمال نهر الليطاني، والتوجه إلى ما بعد نهر الأولي، وعدم العودة حتى إشعار آخر.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل حزب الله.

كما تدور اشتباكات في عدة قرى جنوب لبنان بين مقاتلين من حزب الله، وقوات الجيش الإسرائيلي لا سيما في العديسة ومارون الراس.

واليوم أعلن الجيش الإسرائلي أنه اعترض صاروخين بالستيين "أرض-أرض" أطلقا من لبنان تجاه شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار، وسجل سقوط لشظايا الصواريخ إثر عملية الاعتراض.

#الجيش الاسرائيلي

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