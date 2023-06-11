عشية ذكرى 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي ينشر تعزيزات في منطقة غلاف غزة

أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، أن الجيش بحالة استعداد ويقظة عالية جدا للأيام القادمة، وذلك عشية مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم نشر تعزيزات للقوات الدفاعية في منطقة غلاف غزة استعداد لذكرى السابع من أكتوبر، وذلك وفقا لتقييم الوضع، إلى جانب استمرار النشاط العملياتي في القطاع.

ووفقا لتقييم الوضع، تستعد قيادة المنطقة الجنوبية للدفاع والهجوم لعدة سيناريوهات خلال الشهر المقبل، إلى جانب ضمان إقامة آمنة لمراسم الذكرى في منطقة الغلاف.

وأضاف الجيش أنه استعدادا لأحداث ذكرى السابع من أكتوبر تم تنفيذ إجراء قتالي منظم، وتم تعزيز قوات الجيش في فرقة غزة بعدة سرايا من المقاتلين، حيث تنتشر هذه القوات للدفاع عن البلدات وفي منطقة الحدود. وأكد أن المقاتلين مستعدون للدفاع في المنطقة بالتعاون مع قوات الأمن في البلدات، الشرطة ونجمة داود الحمراء بهدف توفير استجابة كاملة لمختلف الأحداث في المنطقة.

إلى جانب تعزيز القوات في الدفاع، تعمل في غزة ثلاث فرق عسكرية تواصل النشاط العملياتي لتدمير البنى التحتية وتقويض قدرات حماس حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

وفي هذا الصدد قال قائد قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي "قواتنا تعمل في شمال، جنوب ووسط القطاع مع الكثير من عمليات الإحباط، والهجوم والنيران وضرب المخربين. القيادة المنطقة الجنوبية في حالة استعداد ويقظة عالية جدا للأيام القادمة".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في ذكرى مرور عام على السابع من أكتوبر، سيعرض أغراضا عسكرية تم الاستيلاء عليها من عناصر حماس منذ السابع من أكتوبر وخلال القتال في قطاع غزة.

وعرض الجيش الإسرائيلي أغراضا وآليات وأسلحة استخدمها عناصر "حماس الذين غزوا إسرائيل في السابع من أكتوبر"، وفق تعبيره.

وقال الجيش إنه سيعرض الأغراض الخاصة بـ7 أكتوبر بدءا من اليوم وعلى مدار أسبوع، حيث من المتوقع أن يزور المعرض دبلوماسيون وممثلون عن معاهد البحوث الدولية والصحافة.