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المقاومة العراقية تعلن استهداف 3 مواقع متفرقة في الجولان المحتل بطائرات مسيرة

الأحد 06 أكتوبر 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة العراقية تعلن استهداف 3 مواقع متفرقة في الجولان المحتل بطائرات مسيرة



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، عن استهدافها 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل باستخدام الطيران المسير.


وجاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الاولى من هذا اليوم الأحد 6-10-2024، بواسطة الطيران المسيّر ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان المحتل".

وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية" ستواصل عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق مهاجمة هدف إسرائيلي بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.

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