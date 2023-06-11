مصر تدين "المذابح" الإسرائيلية في غزة ولبنان

القاهرة/سما/

أدانت الخارجية المصرية "المذبحة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة مساء السبت، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين.



وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، إدانة مصر كافة المذابح التي ارتكبها "الاحتلال الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طولكرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلا عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان.

وشددت الخارجية المصرية على دعمها الكامل للمؤسسات الأممية التى تعمل فى ظروف عصيبة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ودورهما المحوري في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن.

وطال القصف الإسرائيلي ليل السبت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط غزة.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد 21 شخصا في الغارة الإسرائيلية على المسجد. وأكد المتحدث باسمه محمود بصل سقوط 21 شهيدا وإصابة العشرات بجروح.

ومنذ السابع من أكتوبر بلغ عدد الضحايا من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي 41825، فيما أصيب 96910 أغلبهم من الأطفال والنساء.

ورحبت مصر بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لوقف تصدير السلاح لاسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى التى ارتكبها الجيش الاسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان.

وقال بيان للخارجية المصرية، أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحد واضح للمجتمع الدولى.