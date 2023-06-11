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غالانت: الإيرانيون لم يتمكنوا حتى من "خدش" قدرات قواتنا الجوية

الأحد 06 أكتوبر 2024 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: الإيرانيون لم يتمكنوا حتى من "خدش" قدرات قواتنا الجوية



القدس المحتلة/سما/

نفى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وقوع أي ضرر يذكر على القوات الجوية الإسرائيلية نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني مساء الثلاثاء الماضي.


وزار غالانت اليوم الأحد قاعدة نيفاتيم الجوية، حيث تلقى إيجازا من قائد القاعدة العميد يوتام سيغلر، كما تحدث الوزير مع الطيارين وأطقم الطائرات والطواقم الأرضية، وقال: "عجز الإيرانيون حتى عن خدش سطح قدرات القوات الجوية، ولم تصب طائرة واحدة ولم يتم إغلاق سرب واحد".

وأضاف: "أي شخص يعتقد أن محاولة إلحاق الأذى بنا ستمنعنا من العمل يجب أن ينظر إلى غزة وبيروت"، مشيرا إلى أن "عمل سلاح الجو في الدفاع والهجوم يعطي الحياة لمواطني دولة إسرائيل"، وجدد القول إن إسرائيل ستختار طريقة وتوقيت ردها على الهجوم الإيراني.


وكان رئيس هيئة الاركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري أعلن أن الضربات الإيرانية على إسرائيل استهدفت 3 قواعد جوية وأهدافا عسكرية أخرى، فيما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الصواريخ أصابت قواعد نيفاتيم وهاتريم وتل نوف الجوية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ما لا يقل عن 20 صاروخا باليستيا أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية نتيجة الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر.

#يؤاف غالانت #ايران

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