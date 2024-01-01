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قائد القوة البحرية في الحرس الثوري: جهزنا سيناريوهات مختلفة للتعامل من نتنياهو ونحذره من “اللعب بالنار”

الأحد 06 أكتوبر 2024 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القوة البحرية في الحرس الثوري: جهزنا سيناريوهات مختلفة للتعامل من نتنياهو ونحذره من “اللعب بالنار”



طهران/ وكالات/

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنغسیري إن الحرس جهز عددا من السيناريوهات المختلفة لمواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا إياه من اللعب بالنار.
يأتي ذلك فيما تزايدت المؤشرات خلال الساعات الماضية على إمكانية رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في الأول من أكتوبر الجاري.
وأفادت وسائل إعلام عبرية السبت، بأن “الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وأن الهجوم سيكون جديا وكبيرا ومهما وليس حدثا ثانويا”.
وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على إسرائيل هو الثاني من نوعه في تاريخ البلدين، استهدفت فيه منشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي بصواريخ فرط صوتية تستخدم للمرة الأولى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هذا الهجوم يأتي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأحد قادة الحرس الثوري.
وفي هذا السياق، شدد تنغسیري على أن القوات الإيرانية استعدت للتعامل مع جميع أنواع التهديدات خلال السنوات الماضية، مؤكدا عدم السماح للأمريكيين بتهديد أمن مضيق هرمز.
من جهة أخرى، قال نتنياهو السبت إن تل أبيب لديها الحق بالرد على إيران وستفعل ذلك.
وصرح نتنياهو بأن “إيران تقف وراء كل التهديدات ضد إسرائيل، لقد أطلقوا علينا مئات الصواريخ في واحدة من أكبر الهجمات في التاريخ”، مؤكدا أنه “لا توجد دولة في العالم ستقبل بمثل هذا الهجوم، بما في ذلك إسرائيل”.ط

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