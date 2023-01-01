"الإحصاء": انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال آب الماضي

رام الله / سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجّل انخفاضاً حاداً مقداره 28.89% خلال شهر آب 2024 مقارنة بشهر آب 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.54 خلال شهر آب 2024 مقارنة بـ 114.68 خلال شهر آب 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأشار "الإحصاء" في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إلى أنه وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 1.64% خلال شهر آب 2024 مقارنة بشهر تموز 2024، اذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.54 خلال شهر آب 2024 مقارنة بـ 82.90 خلال شهر تموز 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.67% خلال شهر آب 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آب 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات التبغ.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.67% والتي تشكّل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.40% والتي تشكّل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 4.42% والتي تشكّل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه "الإحصاء" إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول من العام 2023، فإن جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر آب 2024