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366 يوما للحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجازر دامية في جباليا ودير البلح

الأحد 06 أكتوبر 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
366 يوما للحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجازر دامية في جباليا ودير البلح



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٢٣ شهيدا و ٦٦ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٨٢٥ شهيدا و ٩٦٩١٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وسط قطاع غزة
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين بالمحافظة الوسطى بقصف مسجد شهداء الأقصى الملاصق لمستشفى شهداء الأقصى ومدرسة ابن رشد حيث أن المسجد والمدرسة يؤويان مئات النازحين راح ضحية هاتين المجزرتين 24 شهيداً حتى الآن و93 جريحاً.
وأطلقت آليات الاحتلال النار شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد أوامر إخلاء لشمال المخيم مع شمال مخيم البريج.
وقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو لوز" بجوار مصلى جودة غرب النصيرات وسط قطاع غزة
غزة والشمال
وشن جيش الاحتلال أكثر من 50 غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة منذ عصر امس وحتى صباح اليوم خلفت نحو ثلاثين شهيدا في حصيلة أولية.
وارتقى عشرة شهداء بقصف منزل عائلة شعبان بجباليا البلد إضافة إلى اعداد كبيرة من المصابين.
واستشهد عشرة شهداء بقصف منزل عائلة العرابيد ببئر النعجة بجباليا وشهيدان بقصف عائلة الشرافي وسط المخيم.
وارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف شقة سكنية في برج الطناني بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
واستشهد الصحفي حسن حمد بعد استهداف منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقصف الاحتلال مقر نادي خدمات جباليا الذي يؤوي آلاف النازحين داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.
كما ارتقى شهيدان و ١١ مصابا بقصف عائلة المصري ببيت لاهيا وشهيدان هما شاب ووالدته بقصف على بيت حانون شمال القطاع.
وفي مدينة غزة ارتقى شهيد وخمس إصابات في قصف الاحتلال مدرسة الشافعي في منطقة السامر بمدينة غزة.
جنوب القطاع
واستهدفت طائرات الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ووقعت عدة اصابات في قصف اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "قبلان" في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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